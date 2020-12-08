Токио не комментирует правила США о выдаче грин-карт жителям Курил

ТОКИО, 8 декабря. /ТАСС/. Правительство Японии знает о правилах потенциального участия жителей южной части Курил в официальной американской программе лотереи на получение постоянной визы в США, однако не обсуждает этот вопрос. Такой ответ дали во вторник в японском МИД в ответ на просьбу ТАСС прокомментировать сообщение о том, что российские граждане с юга Курил должны при оформлении американских документов указывать Японию в качестве своей страны происхождения.

"Мы осведомлены об этой визовой программе США, включая ее положения, касающиеся четырех северных островов, на которые распространяется суверенитет Японии, - сказал представитель пресс-службы министерства. - Наше правительство не находится в той позиции, чтобы комментировать установления США относительно этой программы".

Издающаяся на самом северном японском острове газета Hokkaido Shimbun ранее сообщила, что американский Госдеп с 2018 года обязывает российских жителей южной части Курил при участии в розыгрыше грин-карт на право постоянного пребывания в Соединенных Штатах указывать Японию в качестве страны своего происхождения. На данном этапе не имеется сведений о том, что кто-то из граждан РФ с этих островов когда-либо принимал участие в такой программе, отмечает газета.

МИД России разместил 6 декабря в своем Telegram-канале сообщение о том, что Государственный департамент США, требуя от живущих на Курилах россиян указывать в качестве страны рождения Японию при подаче документов на долгосрочную американскую визу, поощряет реваншизм и ревизионистские настроения. Министерство напомнило, что тем самым Госдеп ставит под сомнение итоги Второй мировой войны.