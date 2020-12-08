Шведский бизнесмен поддержал Россию в вопросе принадлежности Крыма

СТОКГОЛЬМ, 8 декабря. /ТАСС/. Крым всегда принадлежал России, а не Украине. Об этом в пятницу в интервью газете Dagens Nyheter заявил глава шведской компании Stena Дан Стен Ульссон.

"Я считаю, что не вернуть Крым россиянам сразу [после распада СССР] - это была чертовски плохая идея. Потому что он всегда принадлежал им", - считает директор компании. Ранее в разговоре с журналистами глава компании отмечал, что сожалеет о санкциях против России.

О передаче в 1954 году полуострова Украине Никитой Хрущевым, Ульссон говорит: "Это была административная мера, которая была принята во время пьяного застолья". По его словам, причиной воссоединения Крыма с Россией стало расширение НАТО на восток. "Русские не могли рисковать, что однажды им не разрешили бы иметь военно-морскую базу в Крыму. Это было бы концом нации", - пояснил Ульссон.

Он с симпатией относится к россиянам. "Люди, для которых шахматы являются национальным видом спорта, должны быть очень талантливыми. Они хорошо образованы. Мне русские нравятся не как коллектив, а как личности", - говорит Ульссон.

Бизнесмен полагает, что единодушие "коллективного Запада" в отношении вопроса с Крымом не должно мешать людям иметь по этой проблеме иное мнение. "Да, если мировое сообщество что-то говорит, то, конечно, мировое сообщество имеет на это высокое моральное право. Но это не мешает в отдельных случаях иметь свое личное мнение", - подчеркивает он.