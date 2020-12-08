El Mundo: Хуану Карлосу I не советуют возвращаться в Испанию

МАДРИД, 8 декабря. /ТАСС/. Друзья Хуана Карлоса I, отрекшегося от испанского престола в 2014 году, не рекомендуют экс-главе государства возвращаться сейчас в Испанию. Об этом сообщила во вторник газета El Mundo.

Как пишет издание, появление в прессе сведений о том, что почетный король хочет урегулировать свою налоговую ситуацию в Испании, некоторые расценили как "признание в совершении преступления". Речь идет о возможном использовании Хуаном Карлосом I карт, привязанных к счетам, держателем которых он не являлся.

По версии El Mundo, экс-глава государства готовился к возвращению в Испанию после того, как урегулирует этот вопрос. Однако после публикации в СМИ сведений о его намерениях друзья Хуана Карлоса I полагают, что сейчас неподходящий момент для того, чтобы вернуться в Испанию.

3 августа стало официально известно о том, что 82-летний Хуан Карлос I уведомил своего сына, короля Филиппа VI, о решении покинуть страну. Ранее сообщалось, что он находится в ОАЭ. Как считают друзья и близкие экс-главы государства, ему не стоило покидать Испанию, поскольку некоторые политические силы расценили это решение как бегство от правосудия, несмотря на то, что к настоящему моменту в отношении Хуана Карлоса I не открыто ни одного дела.

Прокуратура Верховного суда страны ведет несколько расследований, имеющих отношение к почетному королю. Одно из них связано с возможным получением комиссионных за посредническую роль в переговорах с саудовской стороной, чтобы контракт на строительство скоростной железной дороги на линии Мекка - Медина достался консорциуму испанских компаний.

Второе разбирательство связано с возможным использованием экс-главой государства кредитных карт, привязанных к счетам, держателем которых он не являлся. Также в СМИ появились сведения о том, что прокуратура Испании расследует возможное существование миллионных фондов на острове Джерси, которые могут быть связаны с Хуаном Карлосом I и которые могли быть скрыты от испанских налоговых властей.