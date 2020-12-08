Житель Минска получил два года колонии за надпись "Не забудем" на тротуаре

МИНСК, 8 декабря. /ТАСС/. Суд Фрунзенского района Минска приговорил к двум годам колонии общего режима Максима Павлющика, нанесшего на тротуар надпись "Не забудем" в районе станции метро "Пушкинская", где в августе 2020 года погиб участник протестов Александр Тарайковский. Об этом сообщил во вторник белорусский портал tut.by .

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Суд признал Павлющика виновным в хулиганстве, совершенном повторно, либо группой лиц. Ранее обвиняемый уже отбывал наказание по данной статье Уголовного кодекса Белоруссии.

Суд признал виновной в хулиганстве и Марию Бобович, которая также участвовала в нанесении надписи на тротуарную плитку. Решением суда женщина приговорена к 1,5 годам ограничения свободы, она будет освобождена из-под стражи под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Суд также снял с Бобович и Павлющика обвинение в умышленном уничтожении либо повреждении имущества в связи с тем, что городские власти оценили нанесенный ими ущерб всего в 211 белорусских рублей (около $80). Ранее белорусские правозащитники признали обоих обвиняемых политзаключенными.

Участник протестов несогласных с результатами президентских выборов Александр Тарайковский погиб у метро "Пушкинская" 10 августа. После этого рядом с местом его гибели был организован из цветов народный мемориал, где на плитке краской было написано "Не забудем".