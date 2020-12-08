Оппозиция начала перекрывать центральные улицы Еревана с требованием отставки Пашиняна

ЕРЕВАН, 8 декабря. /ТАСС/. Оппозиционные активисты во вторник после полудня начали блокировать центральные улицы Еревана - Маштоц, Абовян, Терян и другие - с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

"Никол должен уйти, Никол предатель!", - скандируют участники акции протеста.

Ранее в ходе прямого эфира на странице в Facebook представитель партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян заявил, что 17 оппозиционных партий Армении начнут акции протеста, после того как в 12:00 (11:00 по мск) истек срок, в течение которого они требовали отставки Пашиняна.

"Дорогие сограждане, как видите, сейчас уже 12:08, а Пашинян не подал в отставку. Начиная с этой секунды до 17:00 (16:00 мск) вы свободно можете устраивать акции мирного гражданского неповиновения", - сказал Сагателян, обращаясь к сторонникам.

Создавшие "Комитет за спасение родины" 17 оппозиционных партий устроили в субботу акцию протеста у правительственной дачи Пашиняна, где в ультимативной форме потребовали от него до 8 декабря сложить полномочия. Они приняли совместное заявление о выдвижении на должность премьер-министра бывшего главы кабмина, экс-министра обороны Вазгена Манукяна.

Оппозиционные политики считают, что подписанное Николом Пашиняном 9 ноября с президентом России Владимиром Путиным и президентом Азербайджана Ильхамом Алиева совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, по сути, стало капитуляцией. Оппоненты действующего армянского премьера также возлагают на него ответственность за экономические и социальные проблемы республики. На фоне текущей ситуации в стране президент Армении Армен Саркисян призывал провести досрочные парламентские выборы, а до них передать власть правительству национального согласия.