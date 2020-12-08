МИНСК, 8 декабря. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил сделать Всебелорусское народное собрание конституционным органом. Об этом сообщило агентство БелТА.

"Я так думаю - не знаю, поддержите вы или нет - Всебелорусское народное собрание надо сделать конституционным органом. Чтобы был такой орган, который бы контролировал главные направления нашего развития", - сказал Александр Лукашенко во вторник на встрече с коллективом Столбцовской центральной районной больницы.

Лукашенко также предложил избирать делегатов собрания на пятилетний срок. По его словам, их роль будет значительно выше. "Если растворить полномочия президента (Лукашенко ранее инициировал конституционную реформу, в результате которой часть полномочий резидента будет передана другим органам власти - прим. ТАСС), будет полный бардак, который мы в середине 90-х пережили. Поэтому нужен орган, который бы всех стабилизировал. Я сторонник того, чтобы все решали вы. Народ должен решать", - пояснил белорусский лидер.

В Белоруссии в настоящий момент идет подготовка к очередному - шестому Всебелорусскому народному собранию. Оно должно пройти в январе-феврале 2021 года. Власти республики заявляют, что в этот раз собрание должно сыграть важную роль в подготовке конституционной реформы, которую инициировал Лукашенко. На встрече с коллективом больницы во вторник, он сообщил, что повестка собрания будет окончательно сформирована после рождественских праздников.

Всебелорусское народное собрание создавалось как особая форма народовластия, позволяющая гражданам республики более широко участвовать в делах государства. В нем традиционно принимают участие представители всех ветвей власти, всех сфер производства, а также бизнеса, областей науки, образования и культуры, делегаты от каждого региона страны, авторитетные общественные деятели и студенческие активисты. Форум, который проводится раз в пять лет, рассматривает ключевые задачи и утверждает программу социально-экономического и политического развития страны на следующий пятилетний период. Первое Всебелорусское собрание было созвано в 1996 году, предыдущее - в июне 2016 года.