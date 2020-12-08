В Киеве 3 тыс. человек пикетируют украинское правительство

КИЕВ, 8 декабря. /ТАСС/. Около 3 тыс. человек пикетируют украинское правительство, протестуя против внешнего управления Украиной. Участники акции, которую инициировала партия "Оппозиционная реформа - за жизнь" (ОПЗЖ), призывают власть отказаться от влияния США, МВФ и Всемирного банка, передает ТАСС с места событий.

В руках у протестующих плакаты "Украина не продается!", "Берете вы, отдавать нам!", "Прекратите финансировать Запад!". "Под видом помощи Запад убивает экономику Украины. Мы должны избавиться от такого внешнего управления", - заявил на акции сопредседатель партии ОПЗЖ Вадим Рабинович.

По его словам, украинские граждане не должны расплачиваться по долгам, которые возникли из-за "прихлебателей" МВФ в украинской власти, а те, кто втянул страну в это "позорное долговое бремя", обязаны уйти. "Мы должны развивать свои предприятия, а не финансировать Запад. Так называемая иностранная помощь лишает Украину промышленности и науки, превращая страну в колонию", - сказал он.

Депутат от ОПЗЖ Михаил Опанащенко заявил, что во внешнем управлении Украиной виновато руководство страны. "К такой внешней зависимости привели спекулянты в украинской власти. Это должны понять парламент и президент. В противном случае глава государства должен распустить парламент, который способствует кабале, в которую попала Украина", - добавил парламентарий.

Ранее ОПЗЖ неоднократно заявляла о вреде внешнего управления Украиной, а также о том, что непрофессиональные действия президента страны Владимира Зеленского и его команды привели к тому, что Украина окончательно превратилась в самую бедную страну Европы.