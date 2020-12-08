Лукашенко заявил о намерении оспорить в суде санкции МОК

МИНСК, 8 декабря. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что оспорит в суде решение Международного олимпийского комитета (МОК) о введении санкций в отношении руководства Национального олимпийского комитета республики, в том числе против него самого как главы этой структуры.

"Надо нам обратиться в суд. Пусть [президент МОК Томас] Бах и банда расскажут, в чем моя вина. Что я свою страну защищаю?" - приводит высказывания Лукашенко агентство БелТА.

Белорусский лидер дал понять, что не планировал участвовать в мероприятиях Олимпиады, однако не согласен с решением МОК о запрете. "Участия в этих мероприятиях я 25 лет не принимал, переживу и дальше. Но вы что - собрали все страны и приняли решение?" - добавил он.