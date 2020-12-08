Католикос всех армян Гарегин II призвал Пашиняна уйти в отставку

ЕРЕВАН, 8 декабря. /ТАСС/. Католикос всех армян Гарегин II во вторник призвал премьер-министра Армении Никола Пашиняна уйти в отставку в связи с сложившейся в стране ситуацией. Об этом сообщает пресс-служба первопрестольного Эчмиадзина.

"В нынешнее кризисное время мы отечески призываем премьер-министра Никола Пашиняна принять решение об уходе с поста премьер-министра во избежание потрясений, возможных столкновений и трагических поворотов", - отмечается в послании духовного лидера всех армян. Ранее с аналогичным призывом также выступил Католикос Великого дома Киликийского Арам I.

Создавшие "Комитет за спасение родины" семнадцать оппозиционных партий устроили в субботу акцию протеста у правительственной дачи Пашиняна, где в ультимативной форме потребовали от него до 8 декабря сложить полномочия. Они приняли совместное заявление о выдвижении на должность премьер-министра бывшего главы кабмина, экс-министра обороны Вазгена Манукяна. Во вторник, по истечении срока ультиматума, оппозиция заявила, что начинает акции протеста. На данный момент в Ереване и других населенных пунктах проходят митинги противников Пашиняна.

Оппозиционные политики критикуют подписанное Николом Пашиняном 9 ноября с президентом России Владимиром Путиным и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Оппоненты действующего армянского премьера также возлагают на него ответственность за экономические и социальные проблемы республики. На фоне текущей ситуации в стране президент Армении Армен Саркисян призывал провести досрочные парламентские выборы, а до них передать власть правительству национального согласия.