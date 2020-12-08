Председателем парламента Приднестровья после выборов вновь стал Александр Коршунов

КИШИНЕВ, 8 декабря. /ТАСС/. Александр Коршунов вновь стал председателем Верховного совета (парламента) непризнанного Приднестровья после прошедших выборов, пост вице-председателя сохранила лидер правящей партии "Обновление" Галина Антюфеева. Их кандидатуры были утверждены во вторник на учредительном заседании законодательного органа VII созыва, информирует пресс-служба главы Приднестровья Вадима Красносельского, который открыл заседание.

"На должность председателя Верховного совета Приднестровской молдавской республики VII созыва путем открытого голосования избран Александр Коршунов. Избранный вице-спикер приднестровского парламента - Галина Антюфеева", - говорится в сообщении.

29 ноября в Приднестровье прошел единый день выборов в парламент и местные органы власти. На 33 депутатских мандата претендовали 45 кандидатов. Согласно данным Центральной избирательной комиссии, состав парламента практически не изменился. Как сообщила по итогам голосования Антюфеева, большинство кандидатов, победивших в своих избирательных округах, представляют партию "Обновление", которая сохранила контроль над парламентом.

Приднестровская республика была провозглашена 2 сентября 1990 года на левобережье Днестра, где проживает преимущественно русскоязычное население. Это произошло на фоне всплеска национального движения в Молдавии, где пришедший к власти Народный фронт провозгласил курс на объединение с Румынией. После распада СССР в 1992 году конфронтация переросла в вооруженный конфликт, остановить который удалось благодаря российским миротворцам.

С 1993 года Кишинев и Тирасполь ведут переговоры об урегулировании конфликта, на которых Молдавия предлагает Приднестровью статус "особого автономно-территориального образования". Власти Тирасполя настаивают на независимости и сближении с Россией, указывая на то, что на референдуме 2006 года за это проголосовало 97% населения региона.