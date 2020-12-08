{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

В Турции заявили, что хотели бы улучшить отношения с ЕС с перспективой полного членства

АНКАРА, 8 декабря. /ТАСС/. Турция хочет улучшить отношения с Европейским союзом (ЕС) с перспективой полного членства республики в организации. Об этом сообщил во вторник министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто.

"Мы хотим улучшить отношения с ЕС. И хотели бы это сделать с перспективой полного членства, - подчеркнул глава турецкого внешнеполитического ведомства. - Однако Евросоюз, как правило, поддерживает других членов ЕС".

Теги
ТурцияЧавушоглу, Мевлют
В Ереване протестующие парализовали работу метрополитена
Оппозиция также перекрыла центральные улицы города с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна
Читать полностью