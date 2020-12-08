В Турции заявили, что хотели бы улучшить отношения с ЕС с перспективой полного членства

АНКАРА, 8 декабря. /ТАСС/. Турция хочет улучшить отношения с Европейским союзом (ЕС) с перспективой полного членства республики в организации. Об этом сообщил во вторник министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто.

"Мы хотим улучшить отношения с ЕС. И хотели бы это сделать с перспективой полного членства, - подчеркнул глава турецкого внешнеполитического ведомства. - Однако Евросоюз, как правило, поддерживает других членов ЕС".