В ООН призвали британские власти немедленно освободить Ассанжа

ЖЕНЕВА, 8 декабря. /ТАСС/. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж должен быть немедленно выпущен на свободу из тюрьмы или переведен под домашний арест в связи с распространением коронавирусной инфекции в тюрьме Белмарш, в которой он содержится. С таким призывом обратился во вторник к британским властям спецдокладчик ООН по вопросам пыток Нильс Мельцер.

В заявлении эксперт напомнил, что "британские власти первоначально задержали Ассанжа на основании ордера на арест, выданного Швецией в связи с утверждениями о ненадлежащем поведении сексуального характера". Однако с тех пор эти утверждения "были официально сняты ввиду отсутствия доказательств". "Сегодня его удерживают исключительно в превентивных целях, чтобы обеспечить его присутствие во время идущего сейчас суда по вопросу об экстрадиции в США, и этот процесс вполне может продлиться несколько лет", - констатировал Мельцер.

"Господин Ассанж не преступник, приговоренный к тюремному заключению, и он не представляет угрозы для кого бы то ни было", - напомнил спецдокладчик. Поэтому продолжительное одиночное содержание под стражей основателя WikiLeaks в тюрьме высокой степени обеспечения безопасности "не является ни необходимой, ни пропорциональной мерой и явно не располагает какой-либо правовой основой", подчеркнул Мельцер. По его словам, "страдания, которые были причинены Ассанжу в результате длительного одиночного заключения являются не только произвольным содержанием под стражей, но также пыткой и жестоким, бесчеловечным обращением".

С учетом пандемии и сообщений о том, что 65 заключенных заразились коронавирусом в секторе тюрьмы, где содержится Ассанж, необходимо предусмотреть "альтернативные меры, не связанные с содержанием под стражей", для лиц с медицинскими показаниями как у основателя WikiLeaks , который страдает от респираторных проблем, считает эксперт ООН. Мельцер считает, что британским властям не следует выдавать Ассанжа в США ввиду "серьезной озабоченности" по поводу соблюдения его прав в этой стране.