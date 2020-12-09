"Туристические пузыри" и "дорожные коридоры". Как путешествуют во время пандемии?

Международный рынок авиаперевозок — одна из самых пострадавших из-за пандемии коронавируса отраслей. Закрытие границ, сокращение туров и командировок привели к коллапсу туристического сектора и серьезно уменьшили пассажиропоток по всему миру. Согласно информации The Wall Street Journal, ежедневное число рейсов из Нью-Йорка в Лондон сократилось с 30 вылетов до пяти. А наиболее загруженное сообщение из Сингапура в Куала-Лумпур уменьшилось с 42 до двух вылетов в день. Согласно сентябрьскому прогнозу МЭР, в 2020 году пассажирские авиаперевозки в России сократятся на 53%. Для того чтобы поддержать переживающую кризис индустрию, правительства разных стран пытаются создавать так называемые туристические пузыри и коридоры. Рассказываем подробнее об этом явлении, объясняем, как и насколько эффективно оно работает. В начале декабря министр туризма Таиланда Пипат Ратчакитпракан заявил, что королевство будет закрыто для отдыхающих как минимум до второго квартала 2021 года. Страна собирается взять время для поэтапного восстановления отрасли после пандемии. При этом некоторых туристов все же ждут на курортах уже в начале следующего года. Еще в октябре агентство Bloomberg сообщило,что Таиланд ведет переговоры о создании "туристического пузыря" с Китаем, который должен заработать уже в январе 2021 года. Это позволит гостям из КНР посещать страну, не просиживая двухнедельный карантин, ограничившись лишь тестом на коронавирус и мобильным приложением для фиксации перемещений. Мера позволит королевству все же пригласить ограниченное число отдыхающих в сезон китайского Нового года, но следить за распространением вируса. Без успешных примеров Один из первых таких "пузырей" появился еще в мае, в Европе. Тогда три балтийские страны — Литва, Латвия и Эстония — договорились о свободном перемещении своих граждан по общей территории. Учитывая немногочисленное население этих государств, а также относительно невысокое число заражений, инициатива казалась хорошим решением для поддержки авиасообщения и туризма.

На эту тему Оставшиеся за бортом. Тысячи людей оказались в морской ловушке из-за закрытых границ

"Балтийский "туристический пузырь" — это возможность для возобновления бизнеса и проблеск надежды для людей на то, что жизнь возвращается в нормальное русло", — заявлял тогда премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис. Вскоре большая часть Европы начала превращаться в гигантский "туристический пузырь". Европейская комиссия запустила проект Re-open EU — сайт, на котором перечислялись правила для путешественников во всех странах содружества. При этом каждое государство решало самостоятельно, в каком темпе открывать границы, на каких условиях и с какими странами. К примеру, Италия и Германия быстро сняли ограничения для людей, прибывающих из стран ЕС или Шенгенской зоны. Для своих соседей постепенно начала открываться и Великобритания. Балтийский "туристический пузырь" лопнул с приходом осени. В начале сентября Латвия потребовала от прибывающих граждан из Эстонии соблюдать 14-дневный карантин из-за роста заражений. До этого границы внутри Европы уже вновь начали точечно закрывать и другие страны континента. Причиной стала новая волна коронавируса, которая начала подниматься в туристический сезон. Массовые поездки за город и на курорты провоцировали вспышки и привели к новым ограничениям. "Пузыри" создавали и в других частях света — к примеру, Новая Зеландия и Австралия договорились о "транстасманском пузыре", который просуществовал примерно столько же, сколько и балтийский. Уже к концу минувшего лета его "поставили на паузу". С 16 октября он работает лишь в одном направлении: граждане Новой Зеландии могут посещать некоторые регионы Австралии без карантина, но по возвращении домой вынуждены его проходить. "Мы не готовы к отмене карантина для приезжающих из Австралии. Стратегия этой страны позволяет [властям] принять такое решение, <...> но мы должны обеспечить безопасность новозеландцев", — сказала премьер-министр Джасинда Ардерн. Из "пузырей" в "коридоры" Несмотря на то что концепцию нельзя однозначно назвать успешной, ее все равно продолжают рассматривать как одну из наиболее предпочтительных моделей для постепенного возобновления авиаперевозок. 22 ноября "туристический пузырь" должен был начать действовать между Сингапуром и Гонконгом, что позволило бы жителям этих городов путешествовать без соблюдения карантина, а лишь со справкой об отсутствии коронавируса. Несмотря на долгую подготовку, открытие "пузыря" отложили до 2021 года из-за ухудшения эпидемической ситуации в Гонконге. Страны региона продолжают следить за судьбой сингапурско-гонконгской договоренности, которая может стать показательной моделью. Сингапурские власти также готовы вести переговоры о создании "туристических пузырей" и с другими партнерами. Ими могут стать страны, для которых республика открыла границы в одностороннем порядке или на особых условиях.

Например, город могут посещать жители Австралии, Вьетнама, Китая, Новой Зеландии. Кроме того, "зеленые коридоры" открыты для деловых и официальных поездок с Брунеем, Германией, Индонезией, КНР, Малайзией, Республикой Корея и Японией. Концепция "коридоров" пока остается наиболее предпочтительной для многих стран, которые пропускают через границы лишь отдельные категории граждан и на определенных условиях (карантин и т.п.). Свои стратегии упрощенных поездок вырабатывают и сами авиакомпании. Так, Delta Air Lines намерена начать безкарантинные рейсы из Атланты в Рим для путешественников с отрицательным тестом на коронавирус и правом въезда в Европейские союз. Такой же "коридор" вскоре может соединить Рим с Нью-Йорком. Для участия программы пассажирам Delta понадобится три теста: один тест ПЦР, проведенный за 72 часа до вылета, экспресс-тест перед посадкой на трансатлантический рейс и еще один экспресс-тест по прибытии. Соглашение об упрощенном режиме поездок также действует между Лондоном и Нью-Йорком, где прибывшим пассажирам с отрицательными тестами все равно необходимо уходить на карантин, но лишь на пять дней вместо 14. При этом власти давно обсуждают создание полноценного "пузыря" между этими городами, чего до сих пор так и не случилось. Перспективы перелетов Введение новых "пузырей" и "коридоров" остается для индустрии единственной надеждой на увеличение числа пассажиров и перелетов. Однако, как показывает практика, даже при таких условиях путешествия представляют серьезный риск распространения инфекции.