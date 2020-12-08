Янукович попросил суд разрешить ему участвовать в заседании о рассмотрении его дела онлайн

КИЕВ, 8 декабря. /ТАСС/. Экс-президент Украины Виктор Янукович обратился в Печерский районный суд Киева с требованием обеспечить его участие посредством видеосвязи при рассмотрении 9 декабря ходатайства об избрании ему меры пресечения в виде ареста по делу о "майдане". Об этом во вторник сообщили корреспондент ТАСС в адвокатском объединении "Авер Лекс", юристы которого представляют интересы бывшего главы государства.

"Четвертый президент Украины Виктор Янукович обратился в Печерский районный суд [Киева] с требованием обеспечить его личное участие путем видеоконференции в процессе по рассмотрению ходатайства офиса генпрокурора об избрании ему меры пресечения в деле "майдана". Соответствующее рассмотрение после отмены Киевским апелляционным судом предыдущего незаконного и необоснованного решения суда об избрании четвертому президенту меры пресечения в виде ареста состоится 9 декабря в 14:45 (15:45 мск)", - отметили в объединении и уточнили, что сторона обвинения вновь просит суд арестовать Януковича.