Оппозиция Армении завершила акции протеста

ЕРЕВАН, 8 декабря. /ТАСС/. Оппозиция Армении во вторник вечером завершила акции протеста в Ереване и остальных городах республики. Об этом сообщил представитель партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян.

"Призываю всех наших соотечественников в 17:00 (16:00 мск) завершить все акции протеста. Вечером "Комитет за спасение родины" выступит с заявлением и представит наши дальнейшие действия", - написал он в Facebook.

Акции протеста проходили в центре Еревана, в его окрестностях и во всех областях Армении, трансляции с мест событий вели новостные порталы. В городе Арарат (60 км от Еревана) произошла стычка между сторонниками и противниками главы правительства, полицейские арестовали нескольких активистов. Полиция также задержала представителя оппозиционной партии "Дашнакцутюн", главу новостного блока телеканала Yerkir Media Гегама Манукяна.

Создавшие "Комитет за спасение родины" 17 оппозиционных партий устроили 5 декабря манифестацию у правительственной дачи Пашиняна, где в ультимативной форме потребовали от него до 8 декабря сложить полномочия. Они приняли совместное заявление о выдвижении на должность премьера бывшего главы кабинета, экс-министра обороны Вазгена Манукяна.

Оппозиционные политики считают, что подписанное Пашиняном 9 ноября с президентом России Владимиром Путиным и лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, по сути, стало капитуляцией. Оппоненты армянского премьера также возлагают на него ответственность за экономические и социальные проблемы республики. На фоне текущей ситуации в стране президент Армении Армен Саркисян призвал провести досрочные парламентские выборы, а до них передать власть правительству национального согласия.