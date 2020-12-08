Помпео призвал венесуэльцев поддержать переход к демократии на "народном голосовании"

ВАШИНГТОН, 8 декабря. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео во вторник призвал венесуэльцев поддержать "переход к демократии" во время так называемого народного голосования, которое организует контролируемая оппозицией Национальная ассамблея (парламент) страны.

В распространенном Госдепартаментом письменном заявлении дипломат утверждал, что "с 7 по 12 декабря венесуэльский народ будет иметь возможность высказать свое мнение о незаконном режиме [венесуэльского президента Николаса] Мадуро" с помощью "народного голосования", которое "проводится легитимной Национальной ассамблеей и в соответствии с Конституцией Венесуэлы". Руководитель американского внешнеполитического ведомства призвал венесуэльцев, в том числе и тех, кто находится за рубежом, "требовать проведения свободных и справедливых президентских и парламентских выборов", "поддержать переход к демократии в Венесуэле и отвергнуть сфальсифицированные парламентские выборы, проведенные режимом".

Как заявил журналистам во вторник заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, Россия призывает страны, которые недовольны проведением и результатами парламентских выборов в Венесуэле, смириться с действительностью. Он отметил, что в Венесуэлу в качестве наблюдателей приезжали представители ряда стран. Замглавы МИД РФ поздравил Каракас с успешными выборами, результаты которых "говорят сами за себя".

Парламентские выборы, на которых граждане Венесуэлы избрали 277 депутатов Национальной ассамблеи (парламента), состоялись 6 декабря. После подсчета 82% бюллетеней проправительственный "Великий патриотический полюс" набирает 67,6% голосов, на втором месте - представляющий умеренную оппозицию "Демократический альянс" с 17,95% голосов. Значительная часть противников действующего правительства, которые в настоящее время контролируют парламент, в том числе лидер оппозиции Хуан Гуайдо, отказались от участия в голосовании и выразили сомнения относительно результатов выборов еще до их оглашения. В Вашингтоне заранее заявили, что голосование 6 декабря будет нечестным.