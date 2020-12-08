Министры иностранных дел России и Турции провели телефонные переговоры

АНКАРА, 8 декабря. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу провели во вторник телефонные переговоры. Об этом сообщил ТАСС источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.

"Наш министр провел переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Обсуждались Нагорный Карабах, Украина и [ситуация] со вчерашними журналистами [НТВ]", - сказал собеседник агентства.

4 декабря в МИД РФ сообщили, что российские журналисты Алексей Петрушко и Иван Малышкин, находящиеся в Стамбуле, перестали выходить на связь. В министерстве указали, что в последний раз полноценный контакт с ними был 3 декабря, в ходе него россияне сообщили, что их задерживают неизвестные и куда-то везут. Ранее в телекомпании НТВ заявили, что их сотрудники перестали выходить на связь, после того как сообщили редакции о своем задержании полицейскими в пригороде Стамбула.

Позднее источник в турецком внешнеполитическом ведомстве сообщил ТАСС, что журналисты были задержаны из-за отсутствия аккредитации недалеко от здания, в котором располагается специализирующаяся на производстве турецких боевых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) компания "Байкар Савунма". Компания производит в том числе ударный беспилотник Bayraktar TB2, который стоит на вооружении армии Турции.

Задержанные журналисты были освобождены из-под стражи в минувший понедельник, во вторник они вернулись в Россию.