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Президент Армении попросил Путина поддержать процесс демаркации границы с Азербайджаном

Армен Саркисян указал на потенциальную опасность новых споров между сторонами

ЕРЕВАН, 8 декабря. /ТАСС/. Президент Армении Армен Саркисян направил во вторник письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой поддержать процесс демаркации границы между Арменией и Азербайджаном во избежание возможной напряженности между Ереваном и Баку. Об этом сообщает пресс-служба президентского аппарата Армении.

"Президент Армении отметил, что, к сожалению, все еще существует потенциальная опасность новых споров между сторонами в связи с вопросом демаркации. Принимая во внимание исключительную важность и актуальность вопроса, президент Саркисян обратился к президенту России с просьбой оказать содействие в завершении процесса демаркации между Арменией и Азербайджаном, чтобы исключить дальнейшую напряженность и негативное развитие событий", - отмечается в сообщении.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичАзербайджанАрменияРоссияСаркисян, Армен Варданович
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