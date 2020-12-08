Додон утвердил решение парламента о выводе спецслужб из подчинения президенту

КИШИНЕВ, 8 декабря. /ТАСС/. Действующий президент Молдавии Игорь Додон утвердил решение парламента о выводе Службы информации и безопасности из подчинения президенту. Об этом сообщила ТАСС во вторник пресс-секретарь президента Кармена Стерпу.

"Да, президент промульгировал это решение парламента", - отметила она. Ранее действие закона было приостановлено Конституционным судом (КС), в котором его опротестовали депутаты Партии действия и солидарности (ПДС).

Парламент Молдавии на прошлой неделе сократил круг полномочий президента, выведя из-под управления главы республики СИБ. Избранный президент Майя Санду, которая возглавляет ПДС, назвала эти действия "попыткой узурпации власти" со стороны действующего президента Додона и поддерживающей его Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ).

В Молдавии 15 ноября прошел второй тур выборов президента республики, победу на котором одержала Санду. Итоги выборов и мандат нового президента предстоит еще подтвердить КС 10 декабря. При этом срок полномочий Додона истекает 23 декабря, а инаугурация Санду планируется на 24 декабря.

Перед президентскими выборами в парламенте распалось большинство из ПСРМ и Демократической партии Молдовы, которая обеспечила социалистам голоса для утверждения правительства Иона Кику. В этой ситуации поддержку ПСРМ оказала группа "За Молдову".