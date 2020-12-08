Два человека убиты в Иракском Курдистане в ходе протестов

КАИР, 8 декабря. /ТАСС/. Два человека погибли, еще двое получили ранения во вторник в столкновениях во время протестов в провинции Сулеймания в Иракском Курдистане на северо-востоке страны. Как сообщило Национальное иракское информационное агентство, в некоторых районах акции переросли в беспорядки, в ходе которых погибли двое протестующих, еще несколько человек получили ранения.

Как отмечается, в ряде регионов Курдистана во вторник проходят демонстрации против невыплат зарплат. Протестующие требуют обеспечения населения рабочими местами, а также улучшения условий труда и достойного жалованья. По данным агентства, в некоторых городах демонстранты поджигают штаб-квартиры политических партий.

В октябре прошлого года в Багдаде и некоторых регионах страны начались акции протеста против ухудшения условий жизни, высокой безработицы среди молодежи и коррупции. Практически повсеместно они сопровождались насилием и беспорядками. За несколько месяцев жертвами столкновений между демонстрантами и силами безопасности стали около 500 человек, несколько десятков тысяч иракцев пострадали.