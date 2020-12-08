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Ситуация на Корейском полуострове
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США расширили список санкций по КНДР

В него внесены шесть юридических лиц и четыре судна
Здание Министерства финансов США Joseph Sohm/Shutterstock/FOTODOM
Описание
Здание Министерства финансов США
© Joseph Sohm/Shutterstock/FOTODOM

ВАШИНГТОН, 8 декабря. /ТАСС/. Власти Соединенных Штатов расширили список санкций в отношении КНДР, внеся в него шесть юридических лиц и четыре судна. Это следует из сообщения, размещенного во вторник на сайте Минфина США.

Организации, против которых вводятся ограничительные меры, по данным Вашингтона, базируются, в частности, в Великобритании, Вьетнаме и Китае.

"КНДР продолжает обходить запрет ООН на экспорт угля, являющегося ключевым источником дохода, который помогает финансировать ее (КНДР - прим. ТАСС) программы [по созданию] оружия массового уничтожения. <...> Режим в КНДР часто применяет в горнодобывающей отрасли принудительный труд заключенных, <...> используя своих собственных людей для продвижения незаконных программ разработки оружия", - утверждает министр финансов США Стивен Мнучин, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Включение в санкционный список означает заморозку активов в Соединенных Штатах и запрет для американских граждан или компаний на ведение бизнеса с его фигурантами.

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СШАКНДРСитуация на Корейском полуострове
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