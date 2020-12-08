ЕС ужесточил визовый контроль и сбор биометрической информации для туристов

БРЮССЕЛЬ, 8 декабря. /ТАСС/. Совет Евросоюза и Европарламент согласовали во вторник промежуточное соглашение об основных элементах усиления единой европейской Визовой информационной системы (VIS), которая предусматривает сбор и постоянный контроль дополнительной информации для всех получателей краткосрочных и долгосрочных виз государств ЕС, включая сбор новой биометрической информации. Об этом говорится в опубликованном пресс-службой Совета ЕС заявлении.

Новое соглашение, в частности, обновляет требования о собираемой биометрической информации. В новой базе более не будут использоваться оцифрованные бумажные фотографии, а лишь цифровые снимки высокого разрешения, содержащие все параметры для использования в программах распознавания лиц. Для детей возраст обязательной сдачи отпечатков пальцев снижен с 12 до шести лет.

Решение носит промежуточный характер, для его вступления в силу еще потребуется ряд юридических этапов, включая окончательное утверждение финального документа Советом ЕС, поэтому дата его вступления в силу еще не определена.

"В ответ на меняющиеся миграционные вызовы и риски в сфере безопасности ЕС улучшает свою Визовую информационную систему, инструмент, используемый властями для регистрации всех желающих получить краткосрочную визу для въезда в Шенгенскую зону, - говорится в документе. - Основные дополнения включают: ужесточение правил безопасности в рамках процедуры выдачи краткосрочных виз, включение в базу данных информации о долгосрочных визах и видах на жительство, обеспечение постоянной совместимости системы VIS и других систем и баз данных ЕС и перекрестную проверку данных из них".

В документе поясняется, что данное соглашение предусматривает при выдаче любой краткосрочной визы полный сбор информации о получатели по всем миграционным и полицейским базам данных ЕС, включая Шенгенскую информационную систему, систему контроля въезда-выезда, Европейскую систему разрешений на поездки, в которой должны регистрироваться даже граждане стран, имеющих безвизовые соглашения с ЕС, базу "Европола", миграционную базу всех просителей политического убежища Eurodac, ряд элементов базы данных Интерпола и других. В настоящее время проверка получателей виз по этим базам данных осуществляется в выборочном порядке и лишь в частично автоматизированном режиме. Новая система должна обеспечить проверку 100% лиц, запросивших визы.