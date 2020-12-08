Власти Таиланда разрешили туристам из любых стран подавать заявления на долгосрочную визу

БАНГКОК, 8 декабря. /ТАСС/. Кабинет министров Таиланда одобрил во вторник отмену ограничения на выдачу специальной долгосрочной визы (STV) иностранцам из государств с низким уровнем распространения коронавируса. Об этом говорится в коммюнике по итогам заседания правительства.

Таким образом, документы на получение STV теперь смогут подавать граждане всех стран вне зависимости от эпидемиологической обстановки. Вместе с тем, сроки вступления инициативы в силу и механизм действия новых правил пока не уточняются. Пресс-секретарь правительства Ратчада Танадирек пояснила, что власти приняли такое решение, поскольку этой визой воспользовалось меньше людей, чем ожидалось. По состоянию на 2 декабря, по специальной туристической визе в страну въехали 825 человек 29 национальностей.

В министерстве внутренних дел, по предложению которого снимается ограничение, уверены, что Таиланд в настоящее время способен эффективно контролировать распространение коронавирусной инфекции. "Правительство проводит политику стимулирования экономики, особенно туристического сектора, который хочет привлечь иностранцев с высокой покупательной способностью для поездок в Таиланд, - отметили по итогам заседания. - Особенно в грядущем туристическом сезоне, поэтому кабмин рекомендует утвердить поправки".

Между тем, всем прибывающим иностранцам необходимо пройти 14-дневный карантин, стоимость которого составляет от 28 тыс. до 290 тыс. батов (от $931 до $9,6 тыс.). Помимо этого, существует перечень определенных документов для получения STV. Иностранцу в том числе потребуются медицинская страховка, покрывающая расходы на сумму до 400 тыс. батов ($13,3 тыс.), страховой полис с покрытием лечения от коронавируса на 3 млн батов ($100 тыс.), а также подтверждение оплаты проживания после платной изоляции или копия документа на имеющуюся в королевстве недвижимость.

15 сентября кабинет министров Таиланда одобрил введение STV, продолжительность пребывания по которой составляет 90 дней, с возможностью дальнейшего продления дважды (до 270 дней, или девяти месяцев, в общей сложности). Стоимость визы, не имеющей возрастных ограничений, составляет 2 тыс. батов ($66). Нововведение будет действовать до 30 сентября 2021 года. До нынешнего момента STV могли воспользоваться лишь иностранцы из государств с низким уровнем распространения коронавируса.

Первый случай заражения коронавирусом в Таиланде выявили 13 января. 22 марта был отмечен самый крупный прирост инфицированных - 188 человек. Общее число заразившихся в королевстве составило 4,1 тыс., вылечилось более 3,8 тыс. человек, умерли 60 пациентов. Режим чрезвычайного положения из-за пандемии продлен в стране до 15 января 2021 года.