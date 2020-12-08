В США выразили обеспокоенность ролью Турции в боевых действиях в Нагорном Карабахе

ВАШИНГТОН, 8 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты чрезвычайно встревожены той ролью, которую Турцию играла в недавних боевых действиях в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил во вторник исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер.

"У есть много вопросов о <...> роли Турции там. Мы чрезвычайно обеспокоены и выразили эту обеспокоенность по поводу роли Турции, обсуждения переброски иностранных боевиков, доставки оружия. Эти вопросы вызывают обеспокоенность и остаются частью нашего диалога с Турцией и Россией", - сказал сотрудник американского внешнеполитического ведомства. Он выступил на брифинге для членов Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинкской комиссии) при Конгрессе США.