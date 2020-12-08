NYT: Уволенный глава агентства по кибербезопасности США подал иск к адвокату штаба Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 8 декабря. /ТАСС/. Уволенный действующим президентом США Дональдом Трампом глава Агентства по кибербезопасности и инфраструктуре Министерства внутренней безопасности США Кристофер Кребс подал судебный иск к адвокату избирательного штаба республиканца. Об этом сообщила во вторник газета The New York Times.

Ответчиком является юрист и политический комментатор Джозеф Дидженова. Он в конце ноября заявил в эфире телеканала Newsmax TV, что Кребс заслуживает расстрела, поскольку настаивает на отсутствии массовых фальсификаций при проведении состоявшихся президентских выборов в стране.

Кребс подал иск в суд в штате Мэриленд, где живет Дидженова. Экс-глава агентства по кибербезопасности подчеркивает, что ему был нанесен моральный ущерб. Он обвинил Дидженову в клевете и потребовал от него выплаты компенсации. Кребс также настаивает на том, что телеканалу Newsmax TV следует удалить эту запись.

Кребс, являющийся республиканцем, сообщил журналистам The New York Times, что обратился в суд, чтобы пресечь попытки запугивания. "Нам следует ясно дать понять, что такое поведение недопустимо в цивилизованном обществе", - сказал он.

Трамп уволил Кребса в ноябре, отметив, что недоволен его заявлениями об отсутствии нарушений на выборах. По сведениям агентства Reuters, Белый дом не устраивало содержание сайта, который агентство по кибербезопасности запустило во время выборов для опровержения различной дезинформации, связанной с избирательным процессом. В частности, на этом портале говорилось, что утверждения о причастности Демократической партии США к массовым фальсификациям на выборах являются ложными. Белый дом якобы требовал удалить или изменить эти данные на сайте, однако сотрудники агентства отказались это сделать.

Всеобщие выборы в стране прошли 3 ноября. Согласно данным ведущих СМИ США, демократ Джозеф Байден заручился поддержкой более 270 выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над Трампом в борьбе за пост главы государства. Демократ заявил, что одержал верх. Баллотирующийся на второй срок республиканец не признал поражение и объявил о решении обращаться в суды относительно подсчета голосов, поскольку, на его взгляд, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.