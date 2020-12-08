Генпрокурор Техаса попросил Верховный суд США отменить итоги выборов в четырех штатах

НЬЮ-ЙОРК, 8 декабря. /ТАСС/. Генпрокурор Техаса Кен Пакстон обратился в Верховный суд США с просьбой признать недействительными из-за якобы имевших место массовых нарушений итоги выборов в четырех американских штатах, где победу одержал кандидат в президенты от демократов Джозеф Байден. Об этом говорится в заявлении, опубликованном во вторник на сайте Пакстона.

Как следует из документа, генпрокурор "подал иск в Верховный суд США к Джорджии, Мичигану, Пенсильвании и Висконсину". "Эти четыре штата воспользовались пандемией нового коронавируса, чтобы оправдать игнорирование федеральных законов и законов штата о голосовании, таким образом они исказили результаты всеобщих выборов 2020 года", - подчеркнул Пакстон. Как он полагает, в штатах не соблюдали нормы, касающиеся обработки бюллетеней, в том числе присланных по почте.

Пакстон заявил, что власти Джорджии, Мичигана, Пенсильвании и Висконсина "подорвали веру" в честность выборов в США, поставили под сомнения итоги голосования, а также нарушили конституцию страны.

В Техасе традиционно пользуется поддержкой Республиканская партия. На президентских выборах в штате победу одержал действующий президент США Дональд Трамп.

Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября. Согласно оценкам ведущих американских СМИ, Байден заручился поддержкой более 270 членов коллегии выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над Трампом. Профильное Управление по общим вопросам администрации США фактически признало Байдена избранным президентом и уведомило в письменной форме о готовности предоставить его команде бюджетные средства, необходимые для начала приема и передачи дел в рамках предстоящего вступления в должность следующего американского лидера. Тем не менее Трамп не признал поражение и заявил о намерении обращаться в суды с требованием провести пересчет голосов избирателей, поскольку, по его мнению, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.