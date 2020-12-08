Джонсон и фон дер Ляйен продолжат переговоры в Брюсселе по соглашению после Brexit

БРЮССЕЛЬ, 8 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в среду проведут личную встречу в Брюсселе для продолжения переговоров по соглашению о торговле после выхода Великобритании из ЕС (Brexit). Об этом сообщила глава ЕК.

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"Я с нетерпением жду встречи с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном завтра вечером. Мы продолжим обсуждение соглашения о партнерстве", - написала она в своем Twitter.

В канцелярии главы британского правительства также подтвердили дату встречи. "Премьер-министр отправится завтра на ужин с Урсулой фон дер Ляйен для продолжения переговоров о будущих отношениях между Великобританией и ЕС", - отмечается в заявлении.

Очная встреча Джонсона и фон дер Ляйен, по мнению британских СМИ, станет последней попыткой сторон заключить соглашение об отношениях после Brexit и свободной торговле. По завершении телефонного разговора между премьером Великобритании и главой ЕК 7 декабря Лондон и Брюссель заявили, что продолжат диалог, несмотря на сохраняющиеся разногласия в вопросах обеспечения равных условий конкуренции для британских и европейских компаний, распределения квот на вылов рыбы в исключительной зоне королевства и урегулирования споров.