Мадуро заявил, что на него готовилось покушение в день парламентских выборов

БОГОТА, 8 декабря. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что в день парламентских выборов, которые состоялись 6 декабря, на него готовилось покушение, организованное властями Колумбии. Соответствующее заявление он сделал во вторник во время пресс-конференции в Каракасе.

"Надежный источник в колумбийской разведке сообщил, что на меня готовилось покушение в день выборов. <...> [Президент Колумбии] Иван Дуке принимал участие в планах по подготовке моего убийства", - заявил Мадуро, выступление которого транслировала канал Telesur. Президент Боливарианской Республики добавил, что в связи с этим ему пришлось сменить избирательный участок для голосования.

Иван Дуке одержим ненавистью к Венесуэле и хотел начать войну против нее, заявил Мадуро. "Иван Дуке является колумбийским президентом, который <...> больше всех ненавидит Венесуэлу. Он хотел начать войну против Венесуэлы, но у него не вышло", - заявил венесуэльский лидер. Он сообщил, что Дуке каждый день получает доклады о его действиях и словах. "Целыми днями он [Дуке] говорит обо мне, о Венесуэле", - подчеркнул Мадуро.

Парламентские выборы, на которых гражданам Венесуэлы предстояло избрать 277 депутатов Национальной ассамблеи (парламента), состоялись 6 декабря. По результатам обработки 82% бюллетеней проправительственный "Великий патриотический полюс" набирает 67,6% голосов, на втором месте - представляющий умеренную оппозицию "Демократический альянс" с 17,95% голосов. Значительная часть противников действующего правительства, которые в настоящее время контролируют парламент, в том числе лидер оппозиции Хуан Гуайдо, отказались от участия в голосовании и выразили сомнения относительно результатов выборов еще до их оглашения.