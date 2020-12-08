Прокуратура Парижа потребовала приговорить Саркози к четырем годам тюрьмы

ПАРИЖ, 8 декабря. /ТАСС/. Национальная финансовая прокуратура потребовала приговорить экс-президента Франции Николя Саркози к четырем годам лишения свободы, два из них условно, по так называемому делу о прослушивании телефонных переговоров. Об этом сообщили во вторник представители прокуратуры в Париже.

Аналогичные сроки прокуратура требует для проходящих по этому делу адвоката Тьерри Эрзога и бывшего высокопоставленного представителя Кассационного суда Жильбера Азибера.

По версии следователей, Саркози через своего адвоката якобы обещал помочь Азиберу в получении должности в Монако в обмен на конфиденциальную информацию о ходе расследования незаконного финансирования его предвыборной кампании со стороны французского дома L'Oreal. Следствие располагает многочисленными записями перехваченных телефонных переговоров Саркози на эту тему.

Сам 65-летний экс-президент Франции на открытии процесса 23 ноября квалифицировал стремление юстиции провести данное разбирательство как "скандал, который останется в истории страны". При этом он заверил суд, что "выполнит в отношении него свои обязательства". Выступая ранее в суде, Саркози назвал "позором" попытки судебного преследования, не прекращающиеся уже более шести лет.

Защита Саркози все это время настаивала на прекращении судебного процесса. При этом она утверждала, что в ходе следствия были допущены крупные процедурные нарушения.

Саркози занимал пост президента Франции с 2007 по 2012 годы.