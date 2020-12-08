В парламенте Приднестровья утвердили новую структуру

КИШИНЕВ, 8 декабря. /ТАСС/. Депутаты избранного 29 ноября Верховного совета непризнанного Приднестровья утвердили на своем первом заседании новую структуру парламента. Как сообщила во вторник пресс-служба законодательного собрания, в нем будет пять комитетов вместо прежних восьми.

"Депутаты парламента VII созыва постановили сократить количество рабочих органов - в нем будут работать пять комитетов и три постоянные парламентские комиссии", - говорится в документе. В нем отмечено, что такое решение было принято в связи с сокращением количества депутатов с 43 до 33.

Теперь в парламенте будут работать пять комитетов: по экономической политике, бюджету и финансам; по законодательству, правоохранительным органам, обороне, безопасности, миротворческой деятельности, защите прав и свобод граждан; по социальной политике, здравоохранению, труду, вопросам семьи и детства; по вопросам АПК, промышленности, ЖКХ, транспорту, строительству и природным ресурсам; по образованию, науке, культуре, общественным объединениям, спорту, информационной и молодежной политике. Также образованы три парламентские комиссии: по внешней политике и международным связям, по мандатам, регламенту и депутатской этике, счетная комиссия.

Из числа избранных депутатов 31 работали в составе предыдущего созыва парламента, только двое впервые вошли в состав депутатского корпуса. Как сообщила по итогам голосования вице-спикер Галина Антюфеева, большинство кандидатов, победивших в своих избирательных округах, представляют партию "Обновление", которая сохранила большинство в парламенте.

Приднестровская республика была провозглашена 2 сентября 1990 года на левобережье Днестра, где проживает преимущественно русскоязычное население. Это произошло на фоне всплеска национального движения в Молдавии, где пришедший к власти Народный фронт провозгласил курс на объединение с Румынией. После распада СССР в 1992 году конфронтация переросла в вооруженный конфликт, остановить который удалось благодаря российским миротворцам.

С 1993 года Кишинев и Тирасполь ведут переговоры об урегулировании конфликта, на которых Молдавия предлагает Приднестровью статус "особого автономно-территориального образования". Власти Тирасполя настаивают на независимости и сближении с Россией, указывая на то, что на референдуме 2006 года за это проголосовало 97% населения региона.