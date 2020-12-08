Власти Ирана задержали несколько человек, связанных с убийством ученого

ТЕГЕРАН, 8 декабря. /ТАСС/. Власти Ирана задержали несколько человек, связанных с убийством иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. Об этом заявил во вторник советник спикера иранского Меджлиса (парламента) по международным делам Хосейн Амир Абдоллахиян.

"Те, кто участвовал в организации этого убийства, часть из которых выявили и задержали наши спецслужбы, не уйдут от правосудия", - цитирует его телеканал Al Alam.

27 ноября произошло покушение на Фахризаде, который руководил центром исследований при министерстве обороны страны, в районе города Дамовенд (провинция Тегеран). Позже Минобороны подтвердило, что ученый был ранен и впоследствии умер в больнице.

Согласно версии, подтвержденной Совбезом страны, физик-ядерщик был убит при помощи автоматического стрелкового оружия на дистанционном управлении. По словам официального представителя комиссии национальной безопасности и внешней политики Меджлиса (парламента) Абольфазля Амуйи, покушение организовано израильскими спецслужбами с возможным привлечением разведок других стран.