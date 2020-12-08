За 100 дней работы новой администрации Байден намерен улучшить ситуацию с пандемией

НЬЮ-ЙОРК, 8 декабря. /ТАСС/. Избранный президент США Джозеф Байден пообещал во вторник добиться улучшения ситуации в борьбе с пандемией уже в первые 100 дней работы новой администрации. С таким заявлением он выступил в Уилмингтоне (штат Делавэр) на церемонии представления группы сотрудников, которые будут заниматься проблемой борьбы с коронавирусом. Трансляцию выступления ведет телекомпания CNN .

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"В первые 100 дней новой администрации мы, возможно, еще не положим конец пандемии, но мы изменим тенденцию и добьемся, что ситуация улучшится", - заявил он.

Байден намерен в течение 100 дней после инаугурации создать условия для того, чтобы в стране сделали не менее 100 млн прививок от коронавируса. По словам Байдена, его администрация будет работать над тем, чтобы в указанные сроки "сделали минимум 100 млн прививок" от коронавируса. Демократ не уточнил, сколько именно людей будут вакцинированы. Некоторые разрабатываемые в США вакцины, как ожидается, будут действовать при введении двух доз.

"Мои первые 100 дней не положат конец коронавирусной инфекции. Такого я не могу обещать", - сказал демократ. "Но я полностью уверен, что в первые 100 дней мы сможем добиться изменений к лучшему в том, что касается распространения инфекции и жизни в Америке", - подчеркнул он.

Байден отметил, что намерен обязать американцев носить защитные маски в зданиях, принадлежащих федеральному правительству и в общественном транспорте. Он также собирается призвать сограждан носить маски повсеместно в течение 100 дней после его инаугурации.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США выявлено более 15 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 284,4 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.