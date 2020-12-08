Республиканцы отказались принимать резолюцию о признании Байдена избранным президентом США

ВАШИНГТОН, 8 декабря. /ТАСС/. Лидеры республиканцев в Конгрессе США отказались во вторник принять резолюцию о признании демократа Джозефа Байдена избранным президентом страны. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении лидера демократического большинства Палаты представителей Конгресса Стени Хойера (от штата Мэриленд).

Он предложил принять эту резолюцию на заседании Объединенного комитета Конгресса по проведению церемонии инаугурации президента США. В этот комитет входят представители обеих палат американского законодательного органа, которые отвечают за планирование и проведение церемонии инаугурации в Капитолии.

"Сегодня [во вторник] на заседании объединенного комитета республиканцы проголосовали против предложения Хойера, согласно которому комитет объявляет о подготовке к инаугурации избранного президента Джо Байдена и избранного вице-президента Камалы Харрис в координации с инаугурационным комитетом Байдена", - отмечается в распространенном пресс-службой Хойера заявлении.

Против резолюции проголосовали, в частности, лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл (от штата Кентукки), председатель комитета Рой Блант (республиканец от штата Миссури), а также лидер республиканского меньшинства Палаты представителей Кевин Маккарти (от штата Калифорния).

"Меня поражает то, как республиканцы отказываются признавать результаты выборов, а также признать, что Джо Байден и Камала Харрис - наши будущие президент и вице-президент, - подчеркнул лидер демократического большинства Палаты представителей. - Их непрекращающийся пиетет к истерикам президента [Дональда] Трампа после выборов угрожает нашей демократии и подрывает веру в нашу систему выборов. Республиканцы отказываются даже позволить [объединенному комитету] заявить, что церемония инаугурации избранного президента Байдена и избранного вице-президента Харрис пройдет 20 января, даже если по этому поводу не ведется серьезных споров".

На протяжении последних нескольких недель многие республиканцы в Конгрессе отрицают победу Байдена на прошедших 3 ноября президентских выборах. Некоторые из них ждут, пока члены коллегии выборщиков проведут голосование 14 декабря. Трамп ранее заявлял, что покинет Белый дом, если выборщики поддержат Байдена.