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Выборы президента США - 2020

Байден сообщил, что Энтони Фаучи будет советником президента США по медицинским вопросам

Демократ уверен в том, что Фаучи "будет докладывать ту информацию, которая необходима, а не ту, которую хотелось бы услышать"

НЬЮ-ЙОРК, 8 декабря. /ТАСС/. Главный инфекционист США, директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи займет пост главного советника избранного президента США Джозефа Байдена по медицинским вопросам. Об этом сообщил сам Байден, выступая во вторник в Уилмингтоне (штат Делавэр) на церемонии представления группы сотрудников, которые будут заниматься проблемой борьбы с коронавирусом. Трансляцию выступления ведет телекомпания CNN.

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"Я знаком с Энтони Фаучи на протяжении многих лет, - отметил Байден. - Я рад тому, что он ответил согласием на мое предложение занять этот пост". Как подчеркнул Байден, он уверен в том, что Фаучи "будет докладывать ту информацию, которая необходима, а не ту, которую хотелось бы услышать".

Как отметила телекомпания CNN, Энтони Фаучи не придется проходить процедуру утверждения в Сенате Конгресса США.

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