Суд в США постановил закрыть дело Флинна в связи с помилованием со стороны Трампа

ВАШИНГТОН, 8 декабря. /ТАСС/. Федеральный суд округа Колумбия прекратил во вторник дело в отношении бывшего помощника американского президента по национальной безопасности Майкла Флинна в свете помилования со стороны главы Белого дома Дональда Трампа. Вместе с тем окружной судья Эммет Салливан счел, что данный шаг Трампа не означает невиновность Флинна.

"Решение президента Трампа помиловать Майкла Флинна является политическим решением, но не юридическим. В связи с тем, что закон признает силу президентского помилования, надлежит прекратить дело как спорное, - говорится в опубликованном документе Салливана в базе материалов суда. - Между тем, помилование не делает Флинна невиновным в предполагаемом нарушении. В соответствии с толкованием президентского помилования со стороны Верховного суда, суд согласен с ходатайством о прекращении дела как спорного". Трамп помиловал Флинна 25 ноября.

В феврале 2017 года отставной генерал Флинн был вынужден покинуть пост помощника по нацбезопасности из-за того, что якобы не в полной мере проинформировал вице-президента США Майкла Пенса о беседах с Сергеем Кисляком, который в то время являлся послом России в Вашингтоне. В декабре 2017 года Флинн пошел на сделку со следствием, согласившись признать себя виновным в даче ложных показаний ФБР, однако в январе 2020 года отозвал признание вины и отказался от сделки.

Минюст США 7 мая 2020 года объявил о прекращении уголовного преследования, однако 12 мая окружной судья Эммет Салливан распорядился заслушать мнение лиц, не являющихся сторонами дела, относительно судебного разбирательства. 24 июня апелляционный суд обязал нижестоящую судебную инстанцию прекратить дело Флинна, но Салливан попросил пересмотреть данное постановление судом полного состава. В конце августа апелляционный суд столичного округа Колумбия полного состава отклонил запрос о закрытии дела экс-помощника Трампа.

Дело Флинна рассматривалось в рамках расследования приписываемого РФ вмешательства в выборы президента США в 2016 году. Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании 2016 года. Москва также множество раз называла беспочвенными утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.