Додон может отозвать посла в России, если выяснится его причастность к контрабанде

КИШИНЕВ, 8 декабря. /ТАСС/. Посол Молдавии в России Андрей Негуца будет отозван, если следствие выяснит его причастность к выявленной молдавскими спецслужбами контрабанде анаболиков. Об этом заявил во вторник в интервью молдавскому телеканалу N4 президент Молдавии Игорь Додон, комментируя задержание на молдавско-украинской границе микроавтобуса посольства с контрабандой.

"То, что произошло, - позор. Если следствие выяснит причастность к этому посла в РФ Андрея Негуцы, он будет отозван с должности", - сказал Додон. Ранее прокуратура по борьбе с организованной преступностью выдвинула обвинения против одного из водителей молдавского посольства в России. Он был задержан на КПП Паланка в автомобиле с дипломатическими номерами Молдавии, в котором нашли партию анаболиков стоимостью более 8 млн леев (около €400 тыс.).

Как отметила прокуратура, задержание прошло в рамках совместной операции Службы информации и безопасности Молдавии и Таможенной службы. Молдавские законы предусматривают за такое нарушение лишение свободы на срок от 3 до 10 лет.