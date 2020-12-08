Трамп вновь выразил надежду на то, что победа на выборах в США будет за ним

ВАШИНГТОН, 8 декабря. /ТАСС/. Действующий президент США Дональд Трамп в очередной раз выразил во вторник надежду на то, что именно он окажется в конечном счете победителем на нынешних американских выборах.

Отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, республиканец Трамп вновь выступил с утверждениями о том, что его соперник на выборах - демократ Джозеф Байден - проиграл выборы. При этом американский лидер вменил демократам в вину масштабные махинации на выборах.

"Будем надеяться, следующая администрация будет администрацией Трампа, так как нельзя воровать сотни миллионов голосов. Нельзя допускать мошенничества и обмана, всего того, что они (демократы - прим. ТАСС) совершили, и затем с небольшим перевесом победить в [каком-либо] колеблющемся штате. Надо лишь посмотреть на числа, на записи, на всю коррупцию, чтобы убедиться: нельзя таким образом победить на выборах", - сказал Трамп. "Так что, - отметил он, - будем надеяться, следующая администрация будет администрацией Трампа, продолжением <...>".

Одновременно Трамп, по сути, подтвердил, что, если у него и есть теперь вообще хоть какие-то шансы остаться у власти, то они связаны с возможными судебными разбирательствами или шагами законодателей, в том числе в отдельных штатах, поскольку результаты подсчета голосов указывают на победу Байдена. "Мы (республиканцы - прим. ТАСС) были вознаграждены победой. Теперь надо посмотреть, хватит ли кому-то смелости - будь то законодатель или законодательные органы, член Верховного суда [США] или ряд членов Верховного суда. Посмотрим, хватит ли им смелости сделать то, что, как знает каждый в этой стране, является правильным", - заявил президент.