AP: иски штаба Трампа об итогах выборов отклонили во всех штатах, кроме Висконсина

НЬЮ-ЙОРК, 8 декабря. /ТАСС/. Попытки избирательного штаба действующего президента США Дональда Трампа оспорить через суд итоги голосования в стране провалились во всех американских штатах, кроме Висконсина. Об этом говорится в материале, опубликованном во вторник агентством Associated Press.

Как оно констатирует, к настоящему времени "доводы Трампа ничего не дали в судах Аризоны, Джорджии, Мичигана, Невады, Пенсильвании и Висконсина". "Большинство исков его штаба в судах штатов с целью оспорить победу Байдена были отклонены. Исключением является Висконсин, где слушания, как планируется, пройдут позже на этой неделе", - подчеркивает агентство. По его оценке, у данного иска также "немного шансов на успех".

В публикации отмечается, что "все штаты, за исключением Висконсина, по-видимому уложились до крайнего срока". Согласно закону о выборщиках от 1887 года, указанный срок истекает 8 декабря. С этого дня Конгресс США уже не имеет права ставить под сомнение полномочия членов коллегии выборщиков, выдвинутых в каждом из штатов.

Следующая важная дата в избирательном календаре - понедельник, 14 декабря. В этот день 538 членов коллегии выборщиков должны провести в столице каждого из штатов итоговое голосование по выборам президента и вице-президента. К 23 декабря результаты голосования коллегии выборщиков должны поступить председателю Сената и на совместном заседании обеих палат Конгресса 6 января должны быть утверждены. 20 января состоится церемония инаугурации президента США.