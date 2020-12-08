Байден объявил о выдвижении Ллойда Остина кандидатом на пост главы Пентагона

НЬЮ-ЙОРК, 8 декабря. /ТАСС/. Избранный президент США Джозеф Байден намерен выдвинуть отставного генерала Ллойда Остина кандидатом на пост министра обороны Соединенных Штатов. Об этом говорится в статье демократа, опубликованной во вторник в электронной версии журнала "Атлантик".

В материале под заголовком "Почему я выбрал Ллойда Остина министром обороны", Байден отмечает: "Нам нужен проверенный руководитель [ведомства], который соответствует тем вызовам, с которыми мы сталкиваемся".

Демократ констатировал, что Остин ранее "сыграл ключевую роль в возвращении 150 тыс. американский военных", которые участвовали в боевых действиях в Ираке. "Для этого потребовалось больше, чем навыки и стратегия опытного солдата, - полагает Байден. - Остину нужно было заниматься дипломатией, выстраивать отношения с нашими партнерами в Ираке и во всем регионе. Он выступил в роли государственного деятеля, с честью и достоинством представлял нашу страну и прежде всего уделял внимание своим людям".

"Сегодня я снова прошу Ллойда Остина выполнить задачу для страны - на этот раз в качестве кандидата на пост министра обороны США. Я знаю, что он отлично справится", - добавил Байден. Демократ констатировал, что Остин "оставил военную службу более четырех лет назад". Байден отметил, что по американским законам должно пройти семь лет после отставки военного прежде, чем он "может стать министром обороны". Демократ выразил надежду на то, что сенаторы в данном случае сделают для Остина исключение. "Учитывая серьезные и неотложные угрозы, с которыми сталкивается наша страна, его кандидатуру следует утвердить быстро", - полагает Байден.

В 2013-2016 годах Остин возглавлял Центральное командование Вооруженных сил Соединенных Штатов (СЕНТКОМ), в сферу ответственности которого входят в том числе Ближний Восток и Северная Африка. В случае утверждения Сенатом Конгресса США Остин станет первым темнокожим на посту руководителя Пентагона.

Всеобщие выборы в стране прошли 3 ноября. Согласно оценкам ведущих СМИ, Байден заручился поддержкой более 270 выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над Трампом в борьбе за пост главы государства. Демократ заявил, что одержал верх. Баллотировавшийся на второй срок республиканец не признал поражение и объявил о решении обращаться в суды относительно подсчета голосов, поскольку, на его взгляд, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.