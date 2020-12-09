Спустя год после нормандского саммита в Париже Киев хочет представить "план Б" по Донбассу

КИЕВ, 9 декабря. /ТАСС/. Ровно 12 месяцев прошло с момента последнего саммита лидеров "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина, Франция) в Париже 9 декабря 2019 года. Украинский лидер Владимир Зеленский после этого неоднократно заявлял, что дает себе ровно год на урегулирование конфликта в Донбассе на основе минских соглашений, после чего, по его словам, со стороны Киева может появиться некий "план Б", подробности которого до последнего времени не раскрывались.

"Время идет. Мы можем потратить один год на это соглашение. Затем оно должно быть реализовано. Больший срок мы не можем себе позволить", - заявил, в частности, Зеленский в марте этого года в интервью британской The Guardian. О сроках урегулирования Зеленский упомянул еще и во время большой пресс-конференции в мае по случаю годовщины своего вступления в должность президента.

"Будем бороться до конца за "Минск" (урегулирование конфликта в Донбассе на основании минских соглашений - прим. ТАСС), потому что с "Минском" связаны санкции против Российской Федерации. И вы знаете прекрасно, что их все хотят снять, и не только Россия, и много европейских стран, которые, я понимаю, экономически страдают из-за этих санкций. Но, как я вам говорил, мы будем бороться. Год я даю на то, что мы будем бороться", - повторил президент.

9 декабря 2020 года неоднократно называли и другие украинские высокопоставленные чиновники как некую дату, после которой Киев намерен изменить свою переговорную позицию. В июле ее обозначил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. "Год будет заканчиваться 9 декабря. После того как 9 декабря пройдет, мы будем понимать, что делать дальше", - заявил он в эфире телеканала "Украина-24". При этом он добавил, что президент соберет заседание СНБО, на котором и будет принят алгоритм дальнейших действий.

В октябре вице-премьер Украины Алексей Резников также заявил, что именно так воспринимает заявления Зеленского. "Он, по сути, это сказал 9 декабря, как я это воспринимаю, в Париже. <...> 9 декабря истечет этот год, и президент будет принимать решение", - сказал он в эфире телеканала "Украина-24".

Правда, позднее тот же Резников предложил не воспринимать эту дату буквально. "Нет никакого дедлайна 9 декабря. Дедлайн был написан в 2014 году, когда стороны договорились, что в 2014-2015 годах будет завершена эта война. 31 декабря [2015 года] наступил дедлайн минских соглашений. Все. Сегодня у нас с вами ноябрь 2020 года. Мы живем в том мире, в котором мы живем. Поэтому зачем сейчас придумывать себе 9 декабря, 10 декабря?" - рассуждал он в интервью "Радио Свобода".

Но 1 декабря глава СНБО Данилов объявил, что в ближайшее время состоится специальное заседание совета, в ходе которого будет проведена "оценка ситуации в Донецкой и Луганской областях", а также обсужден план дальнейших шагов для достижения мира в регионе.

По словам экс-президента Украины и главы делегации Киева на переговорах контактной группы Леонида Кравчука, в связи с годовщиной саммита в Париже Украиной будет проведен анализ ситуации, по итогам которого может быть принят некий документ. "Если ситуация в корне не будет улучшаться, то мы будем думать, какие применять еще формы возможного влияния на нее, чтобы сделать главное - достичь мира. Поэтому я думаю, что СНБО должен искать варианты таких возможных действий, если, повторяю, мы будем видеть сопротивление или какие-то сомнительные действия со стороны РФ. Я думаю, что как раз это и есть подготовка такого решения - документа. Каково его содержание? Со мной никто не советовался", - сообщил экс-президент в интервью "ТСН".

Позднее в беседе с ТАСС Кравчук сообщил, что Украина пойдет на новые шаги, если посчитает, что "все стоит на месте". "Я думаю, если мы предложим реальные шаги, то нас поймут прежде всего на Украине и за границей, где верят и знают, как исполнять международные нормы", - отметил глава украинской делегации. Он заверил, что "эти решительные действия буду базироваться прежде всего на [решениях, принятых в] нормандском формате". Но при этом он подчеркнул, что Украина "ни в коем случае" не откажется от минских соглашений.

"Планы Б" и "С"

По мнению главы Украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, установка срока урегулирования конфликта в Донбассе - всего лишь технологический прием, которым воспользовался Зеленский. "Таким заявлением президент в свое время пытался придать реалистичность своим планам в отношении Донбасса в глазах избирателя, простых украинцев. Сказать им, что власть не будет этим вечно заниматься, это не будет вечной проблемой, как при предшественниках, и вопрос решится быстро", - пояснил он в беседе с корреспондентом ТАСС. Однако глава государства, по сути, вынудил себя прибегнуть к какому-либо решению относительно развития ситуации. "Установка даты сузила поле календарного маневра для власти, и 9 декабря превращается в какой-то определенный политический микрорубикон, после которого необходимо принимать решение", - уверен Бортник.

Вариантов таких решений может быть несколько. Довольно радикальный шаг обозначил опять же Кравчук. В эфире телеканала "Украина-24" 6 декабря он признал, что спустя год после прошедшей в Париже встречи лидеров стран "нормандской четверки" добиться существенных подвижек на переговорах в Минске не удалось, и поэтому Киев, по его словам, вынужден будет поменять тактику. Как он отметил, речь идет о новых санкциях в отношении РФ. "Это могут быть санкции, которые касаются международной расчетной системы, - сказал он. - Мы будем это просить и требовать. Мы будем требовать и другие санкции".

Но Киеву на пути к пересмотру переговорной позиции надо будет решить несколько вопросов, один из которых - что делать с минскими соглашениями. Согласно им, например, на Украине должна пройти конституционная реформа с закреплением в основном законе на постоянной основе особого статуса самоуправления Донбасса.

Верховной радой еще 18 октября 2014 года был принят закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", который неофициально называют законом об особом статусе Донбасса. Документ предусматривает, что положения об особом статусе вступят в силу только после проведения на неподконтрольных Киеву территориях демократических выборов. В конце каждого года документ пролонгировался Верховной радой еще на год. Согласно текущей редакции, его действие должно закончиться 31 декабря 2020 года. 7 декабря в парламент внесен документ, вновь продлевающий на год действие этого закона, хотя ранее глава президентской партии "Слуга народа" Александр Корниенко обещал, что в текущем году парламентарии разработают и примут новый закон об особом статусе Донбасса. Так что, по словам Бортника, "голосование за закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" в этом году может быть непростым".

Еще одним решением, с которым Киеву надо определиться, является подход к "формуле Штайнмайера". Необходимость ее имплементации в украинское законодательство была обозначена по итогам парижского саммита "нормандской четверки". Формула предполагает предоставление Донбассу особого статуса сначала на временной основе. Это должно произойти в день местных выборов. А на постоянную основу он будет переведен только после того, как ОБСЕ подтвердит соответствие этих выборов международным стандартам. "Договоренность о "формуле Штайнмайера" - это ключевое и наиболее очевидное соглашение последнего саммита "нормандской четверки", на котором Россия достигла стратегического успеха, поскольку она получила подтверждение переутверждения минских соглашений со стороны Зеленского, а также дополнительные обязательства с украинской стороны", - уверен Бортник.

По словам Кравчука, новые шаги, которые могут быть представлены Киевом в новом году, будут включать все элементы, о которых шла речь на международных переговорах. "Среди них - закон о выборах, закон об амнистии, закон о особенностях местного самоуправления, что предполагает и "формулу Штайнмайера". Они будут входить, предположил он, в некую "комплексную программу", которая должна базироваться на международных нормах", - уточнил он в беседе с корреспондентом ТАСС.

Но каким в итоге будет "план Б", четко пока не сказал никто. По мнению Бортника, консенсусное решение все еще отсутствует. "Не исключаю, что СНБО примет какое-то яркое резонансное политическое заявление, целью которого будет решение двух задач - с одной стороны, не допустить возникновения новых обвинений со стороны РФ и ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей, неподконтрольные Киеву - прим. ТАСС) в том, что Украина вышла из минских соглашений, а с другой стороны, объяснить, почему какого-либо успеха и прогресса нет, а последние полгода наблюдается даже регресс, потому что даже прекратилась процедура обмена удерживаемыми лицами", - отметил он.

Эксперт напомнил, что Киев ранее уже озвучивал "план Б" по Донбассу, когда еще в период президентства Петра Порошенко парламентом был принят закон о реинтеграции Донбасса и признании России "страной-агрессором". Сейчас же, предположил он, могут предложить "план С", то есть какой-то новый подход, при котором появится новая политическая терминология в отношении Донбасса, будут заявлены новые сроки и цели, но это также не будет иметь никакого практического результата.

Парижские договоренности

Изначальной причиной появления разговоров о новом плане являются невыполненные минские соглашения. Парижская встреча "нормандской четверки" казалась год назад прорывом на пути реализации минских соглашений. Тогда все участники переговоров подтвердили их безальтернативность и приняли коммюнике с четким перечнем задач на четыре месяца, в том числе относительно включения "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство. По итогам его реализации лидеры четырех государств намеревались вновь встретиться и перейти к наиболее сложному вопросу - условиям проведения выборов в Донбассе.

Однако по итогам года видно, что вторая встреча так и не случилась, и перспективы ее остаются туманными. Причина в том, что даже первая часть задач, изложенных в парижском коммюнике, а именно установление режима полного прекращения огня, создание новых участков отвода войск, открытие пунктов пропуска на линии соприкосновения, так и остается до конца не выполненной. В Киеве же упорно настаивают на новой встрече, утверждая, что Киев все выполнил на этом пути. Так, Резников уверяет, что на линии соприкосновения определены четыре новых участка для разведения сил, десятки мест для разминирования, прошло несколько этапов взаимного освобождения лиц, подготовлены новые пункты пропуска. Президент Украины Владимир Зеленский постоянно заявляет об успешном действии режима тишины, во время которого обстрелы по сравнению с предыдущим годом снизились в разы.

В России же не считают украинские аргументы достаточными для новой встречи. "Если бегло ознакомиться с доступным для публики текстом документа (парижским коммюнике - прим. ТАСС), то можно констатировать, что далеко не все пункты были реализованы по состоянию на сегодня", - заявил в ноябре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, добавив, что "встреча глав государств ради встречи происходить не может, она может и должна происходить ради определенного результата".

По мнению Бортника, из ключевых пяти - семи договоренностей саммита в Париже частично выполнены только две. "Первая - это продолжение разведения противоборствующих сторон, контроль за верификацией прекращения огня, то есть удалось достигнуть более-менее устойчивого перемирия, - считает он. - А вторая - это определенный результат в отношении удерживаемых лиц".

Все остальные положения нормандского саммита - имплементация "форумы Штайнмайера", то есть реализация политической части минских соглашений, определение новых участков разведения сил, разминирование, пункты пересечения - остаются невыполненными, подчеркнул эксперт. "Условно говоря, та часть, которая была направлена на демилитаризацию конфликта, снижение его интенсивности, частично реализована, а та часть, которая была направлена на политическое урегулирование, не реализована абсолютно, - пояснил Бортник. - И именно этого политического урегулирования, шагов в этом направлении сегодня требуют Россия и ОРДЛО и выставляют это как ультиматум для дальнейшей демилитаризации конфликта, разведения сил, обмена удерживаемыми лицами и т.д."

Перспективы "Минска"

Несмотря на невыполнение договоренностей парижского саммита, а также угрозы Киева пересмотреть подход к урегулированию в Донбассе, Украина все же вряд ли пойдет на отказ от минских соглашений. И об этом прямо говорил не только Кравчук. Основную причину приверженности "Минску" ранее обозначал и сам Зеленский, когда заявлял о том, что именно к минским соглашениям привязаны санкции Запада против России, поэтому для Киева отказ от них недопустим.

Однако Украина постоянно выражает недовольство очередностью выполнения пунктов минских соглашений. Еще в июле Зеленский заявил о необходимости детальной расшифровки каждого из них. "Мы хотим расшифровки каждого пункта "Минска", тогда мы знаем или будем видеть, в состоянии мы это выполнить или не в состоянии, как мы это будем выполнять, кто ответственный", - сказал он. Таким образом, Киев говорит о приверженности минским соглашениям, однако при этом ищет причины их не выполнять.

"Судя по заявлениям Зеленского и его окружения о том, что минские соглашения потеряли смысл и их надо пересматривать, максимум, на что может рассчитывать президент, - это не на мир, а на продолжающееся перемирие и замораживание конфликта. А это означает, что процесс - все, цель - ничто", - отметил в беседе с корр. ТАСС украинский политолог Андрей Золотарев.

Он прогнозирует, что Украина может, конечно, вновь вернуться к идее введения миротворцев в Донбасс, однако целью этого предложения, по его мнению, будет затягивание времени. Не приходится Киеву рассчитывать и на помощь со стороны США. "В Вашингтоне "смена караула", и, очевидно, что США пока не до Украины. Тем более что Штаты и при Трампе, и при Байдене, и при Обаме не спешили участвовать в переговорах по Донбассу, а идеи, которые витали и периодически возникали на Украине относительно того, чтобы приобщить к процессу США, даже тогда не находили там понимания", - напомнил Золотарев.

Поэтому, уверен эксперт, пока не будут выполнены договоренности парижского саммита, дальнейшего движения в урегулировании не будет, а "у Кремля появляются аргументы говорить о том, что проблема мира не в Москве, а в Киеве, и чем дальше, тем больше это будет находить понимание в Берлине и Париже".