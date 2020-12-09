Выставка в честь 130-летия установления дипотношений с Россией открылась в Мехико

МЕХИКО, 9 декабря. /ТАСС/. Выставка архивных документов и фотографий, посвященная 130-летию установления дипломатических отношений между Россией и Мексикой, открылась во вторник в столице латиноамериканской страны. Экспозиция была развернута в дипломатической академии имени Матиаса Ромеро в центре Мехико.

"В мероприятии приняли участие заместитель министра иностранных дел Мексики Хулиан Вентура, посол РФ Виктор Коронелли, директор академии Алехандро Алдай, сотрудники внешнеполитического ведомства республики и посольства РФ", - рассказал корреспонденту ТАСС представитель Россотрудничества в Мексике Роман Простяков. По его словам, в связи с ограничениями, действующими из-за распространения нового коронавируса, доступ на выставку будет открыт в виртуальном формате на сайте дипломатической академии.

"Мексиканская сторона подчеркнула теплые отношения с Российской Федерацией и интенсификацию двусторонних контактов, - добавил Простяков. - Также было указано, что Россия и Мексика разделяют общие подходы к мировой политике. Отдельно была отмечена помощь РФ, оказанная в связи с наводнениями на юго-востоке страны".

На текущей неделе в онлайн-формате пройдет ряд мероприятий в честь юбилея установления дипотношений между Россией и Мексикой, отмечаемого 11 декабря. Речь идет о художественных выставках, концертах, конференциях и презентациях книг.