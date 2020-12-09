В ЛНА заявили, что задержанное судно с турками не перевозило подозрительных грузов

КАИР, 9 декабря. /ТАСС/. Задержанное у берегов Ливии коммерческое грузовое судно Mabrouka нарушило запретную зону, однако не перевозило подозрительных грузов. Об этом, как передает телеканал Al Arabiya, заявил во вторник вечером официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) генерал-майор Ахмед аль-Мисмари.

"Турецкое судно не перевозило подозрительный груз, но оно вошло в запретную зону, - сказал он. - Судно обыскали, и мы обсудим его дальнейшую судьбу". Аль-Мисмари вновь обвинил Анкару в том, что на "хочет разжечь конфликт" в Ливии, чтобы "не уходить из нее". "Турция наводнила Ливию наемниками и экстремистами, - отметил генерал. - Мы ведем с ней открытую войну".

Ранее сообщалось, что Mabrouka, шедшая в порт Мисураты (200 км восточнее Триполи), была задержана базирующимися в районе Суса (в 190 км восточнее Бенгази) морскими силами ЛНА под командованием Халифы Хафтара. Судно, которое, как заявляли в армии, "не отвечало на запросы, находясь в запретной зоне проведения боевых действий", после перехвата отконвоировали для досмотра в порт Рас-эль-Хилаль. Указывалось также, что его экипаж, "находящийся сейчас под следствием", состоит из 9 турецких моряков, 7 индийцев и одного азербайджанца, которым предъявлены обвинения в "нарушении правил мореходства".

В турецком МИД уже осудили задержание Mabrouka, потребовав "предпринять шаги, которые позволят кораблю возобновить запланированную экспедицию". В ведомстве также пригрозили "серьезными последствиями " всему, что будет угрожать турецким интересам в Ливии".

В Ливии несколько лет параллельно существуют два органа исполнительной власти - Правительство национального согласия (ПНС, заседает в Триполи) и пользующееся поддержкой ЛНА и парламента временное правительство на востоке страны. Весной 2019 года Хафтар развернул наступление на Триполи, в ответ ПНС обратилось за поддержкой к Турции после того, как стороны заключили меморандум о сотрудничестве в военной области.