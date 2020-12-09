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Контактная группа по Венесуэле не признает итоги парламентских выборов в стране

Парламентские выборы состоялись 6 декабря

ТАСС, 9 декабря. Ряд членов Международной контактной группы (ICG) по урегулированию кризиса в Венесуэле (Коста-Рика, Доминиканская Республика, Эквадор, Евросоюз, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Панама, Португалия, Испания, Швеция, Великобритания и Уругвай) не признали итоги прошедших в этой стране парламентских выборов. Об этом сообщается в совместном заявлении, опубликованном во вторник на сайте внешнеполитической службы ЕС.

"Они (здесь и далее - члены ICG - прим. ТАСС) считают, что выборы в Национальную ассамблею Венесуэлы, прошедшие 6 декабря, не соответствовали ни принятым международным условиям <...>, ни законам Венесуэлы. В этих обстоятельствах они не могут признать результаты этого избирательного процесса как легитимного изъявления воли народа Венесуэлы", - говорится в пресс-релизе.

Парламентские выборы, на которых граждане Боливарианской Республики избрали 277 депутатов Национальной ассамблеи (парламента), состоялись в минувшее воскресенье. После подсчета 82% бюллетеней проправительственный "Великий патриотический полюс" набирает 67,6% голосов, на втором месте - представляющий умеренную оппозицию "Демократический альянс" с 17,95% голосов. Значительная часть противников действующего правительства, которые в настоящее время контролируют парламент, в том числе лидер оппозиции Хуан Гуайдо, отказались от участия в голосовании и выразили сомнения относительно результатов выборов еще до их оглашения.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как в январе 2019 года Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и ряд членов Евросоюза. Глава республики Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипотношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.

По инициативе ЕС была создана Контактная группа по Венесуэле. Мандат этой группы был рассчитан на 90 дней, однако, когда "демократическая передача власти" в этот срок не состоялась, структура распущена не была и вот уже полтора года продолжает свою деятельность.

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