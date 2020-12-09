В Госдепе США считают обязательным заморозку всех ядерных арсеналов для продления ДСНВ

ВАШИНГТОН, 9 декабря. /ТАСС/. Заморозка арсенала всех ядерных боеголовок и выработка соответствующего режима проверки является минимальным условием для продления с Россией Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). Такое мнение высказал спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли, выступая в Национальном институте публичной политики. По его словам, договоренность в данной сфере должна также включать Китай.

"Когда администрация [Барака] Обамы вела переговоры о заключении ДСНВ, они знали, что 60% российского арсенала не подпадет под ограничения, - говорится в опубликованном во вторник тексте выступления Биллингсли. - Данное соотношение ухудшалось за последнее десятилетие, поскольку число развернутых ядерных вооружений и количество его типов возросли". "Россия теперь имеет гораздо больше ядерных боеголовок для нестратегических систем, чем охвачено ДСНВ, ежегодно добавляется еще больше боеголовок", - утверждал Биллингсли.

"Мы заявили, что хотим продлить договор, но только если он будет сопровождаться рамочным соглашением, касающимся всех боеголовок и разработки режима проверки, - продолжил он. - <...> Теперь это минимальный порог для любых будущих договоренностей с Россией в области ядерных вооружений. Любое соглашение, которое не будет включать все боеголовки, необходимо рассматривать как полностью провальное".

С другой стороны, считает Биллингсли, будущая договоренность должна быть многосторонней и включать Китай, хотя Москва также "требует подключения Великобритании и Франции". "Это еще один минимальный порог. Любая будущая договоренность о ядерных вооружениях без Китая будет считаться полным провалом", - считает спецпредставитель президента США.

О ДСНВ

США и Россия подписали этот договор в 2010 году. Согласно его условиям, каждая из сторон сокращает свои СНВ таким образом, чтобы через семь лет после вступления документа в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1 550 боезарядов на них, 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ. Договор остается в силе в течение 10 лет (до 5 февраля 2021 года), если не будет заменен до этого срока последующим соглашением. Он также может быть продлен не более чем на пять лет (то есть до 2026 года) по обоюдному согласию сторон.

Москва призывает Вашингтон не затягивать решение вопроса о продлении документа и характеризует его как золотой стандарт в области разоружения.

Как указывал президент России Владимир Путин в интервью газете "Файнэншл таймс" в июне прошлого года, если и этот договор прекратит существование, "то, по сути, в мире вообще не будет никаких инструментов, сдерживающих гонку вооружений". В свою очередь МИД России подчеркивал этой осенью, что Москва готова, в случае продления договора на год, вместе с американской стороной заморозить ядерные арсеналы на этот срок при отсутствии дополнительных требований со стороны Соединенных Штатов.