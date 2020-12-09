Глава МИД Франции обсудил с турецким коллегой отношения Анкары с Евросоюзом

ПАРИЖ, 9 декабря. /ТАСС/. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан обсудил в телефонном разговоре с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу отношения Анкары с Евросоюзом. Об этом говорится в распространенном во вторник коммюнике французского внешнеполитического ведомства.

"Этот разговор позволил обсудить различные темы, связанные с двусторонним взаимодействием и отношениями Турции с Евросоюзом после событий последних недель", - говорится в заявлении. "В этом контексте в преддверии саммита ЕС 10-11 декабря министр напомнил о требованиях Франции и Европы дать объяснения, что является необходимым условием для возобновления конструктивных отношений между Турцией и ЕС", - подчеркивается в сообщении.

На прошлой неделе президент Турции Тайип Эрдоган назвал французского лидера Эмманюэля Макрона "бедой Франции" и пожелал ее гражданам "побыстрее спастись от него". В ответ на просьбу прокомментировать этот выпад, французский лидер в интервью интернет-изданию Brut заявил, что "верит в уважение" и подчеркнул, что "обмен политических лидеров оскорблениями - не лучший подход".

10-11 декабря в Брюсселе состоится саммит ЕС, на котором лидеры европейских государств рассмотрят все меры воздействия на Турцию, в частности из-за ее действий в Средиземноморье. Официальный представитель греческого правительства Стелиос Пецас сообщил ранее, что премьер-министр Греции потребует на предстоящем саммите санкций в отношении Турции и введения эмбарго на поставки ей оружия.