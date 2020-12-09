Суд Нью-Йорка обязал спецслужбы США дать описание записей убийства саудовского журналиста

НЬЮ-ЙОРК, 9 декабря. /ТАСС/. Окружной суд штата Нью-Йорк во вторник обязал американские спецслужбы составить описание аудиозаписей убийства саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи в Стамбуле в октябре 2018 года. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, судья Южного округа Нью-Йорк Пол Энгелмайер частично удовлетворил ходатайство некоммерческого объединения "Инициатива юстиции "Открытое общество" (Open Society Justice Initiative). В прошлом году оно подало в суд на власти США с целью заставить их предать гласности имеющиеся у спецслужб страны записи убийства журналиста на основании закона о свободе информации.

Окружной судья предписал ответчику представить "перечисление и описание каждой из имеющихся записей" расправы, учиненной в генеральном консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Суд счел нецелесообразным рассматривать иск, когда ответчик признает лишь наличие "некоторых документов", относящихся к делу. Как уточнило агентство, Энгелмайер не обязывает американские спецслужбы предавать гласности упомянутые пленки. Судья обосновал свое решение тем, что о существовании записей убийства достаточно ясно заявляли президент США Дональд Трамп в ходе интервью телеканалу Fox News в ноябре 2018 года и директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джина Хэспел.

Журналист Джамаль Хашкаджи, известный своими критическими статьями о политике Эр-Рияда, с 2017 года проживал в США, где сотрудничал с газетой The Washington Post. Он пропал при посещении генерального консульства своей страны в Стамбуле 2 октября 2018 года. 20 октября саудовские власти сообщили, что Хашкаджи был убит в здании дипломатической миссии в результате конфликта. Мировое сообщество осудило это преступление, призвав Эр-Рияд провести прозрачное расследование.

Окончательные приговоры по делу об убийстве Хашкаджи были оглашены 7 сентября в Саудовской Аравии. Как сообщил тогда телеканал Al Arabiya со ссылкой на генеральную прокуратуру королевства, пять человек были приговорены к 20 годам тюрьмы каждый, еще один обвиняемый получил 10 лет тюремного заключения, двое - по семь лет лишения свободы. Приговоры окончательные и подлежат незамедлительному исполнению, указала генпрокуратура. Уголовное дело было объявлено "закрытым в частном и публичном порядке".