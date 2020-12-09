Палата представителей Конгресса США приняла проект военного бюджета на 2021 год

ВАШИНГТОН, 9 декабря. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса США во вторник приняла проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год (начался 1 октября). Голосование еще продолжается, однако в поддержку инициативы уже высказалось достаточное для ее одобрения число конгрессменов.

Проект оборонного бюджета, общим объемом свыше 740 млрд долларов, предусматривает выделение на базовые нужды Пентагона 635,5 млрд долларов, на реализацию программ в области национальной безопасности по линии министерства энергетики - 26,6 млрд долларов, на проведение операций за рубежом пойдет 69 млрд долларов.

Вскоре проект бюджета, как ожидается, рассмотрит Сенат США. В случае утверждения инициативы верхней палатой американского законодательного органа она поступит на подпись президенту. В свою очередь нынешний глава вашингтонской администрации Дональд Трамп ранее подвергал критике ряд пунктов этого документа и обещал наложить вето на законопроект.