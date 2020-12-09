Конгрессмены США потребовали от администрации отчет о последствиях выхода из ДОН

ВАШИНГТОН, 9 декабря. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса США потребовала от Пентагона и Госдепартамента составить отчет о том, как можно компенсировать информацию, ранее предоставлявшуюся Вашингтону в рамках Договора по открытому небу (ДОН). Соответствующее положение содержится в проекте американского военного бюджета на 2021 финансовый год (начался 1 октября), который был поддержан палатой во вторник.

В проекте бюджета, в частности, говорится, что администрация не выполнила требование американского законодательства и не уведомила Конгресс о решении выйти из договора за 120 дней до его принятия. "В будущем меры построения доверия и безопасности, направленные на сокращение риска конфликта, укрепление доверия между государствами-участниками и способствующие прозрачности в военной области, должны продолжать играть центральную роль во взаимодействии США с Европой и в усилиях, направленных на укрепление трансатлантической безопасности", - отмечается тексте.

Документ требует от Пентагона и Госдепартамента до 1 марта 2021 года предоставить законодателям "отчет относительно влияния выхода на национальную безопасность, взглядов союзников на выход США и того, как США могли бы заменить снимки и данные, получаемые за счет ДОН".