Конгрессмены США потребовали доклад о внедрении гиперзвуковых технологий в течение 3 лет

ВАШИНГТОН, 9 декабря. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса США одобрила во вторник необходимость внедрения гиперзвуковых технологий в течение трех лет. Конгрессмены голосовали по проекту военного бюджета страны на 2021 финансовый год (начался 1 октября), теперь аналогичная процедура должна пройти в Сенате.

Президент США Дональд Трамп пообещал заблокировать проект, поскольку в его тексте отсутствует пункт об отмене раздела 230 закона об этике в сфере коммуникаций от 1996 года, который защищает технологические компании от судебных исков за размещение, удаление или иное модерирование пользовательского контента.

"Поправка Сената содержит положение, выражающее позицию Конгресса о важности гиперзвуковых возможностей. От министра обороны требуется при необходимости увеличить число летных испытаний для развития и внедрения гиперзвуковых технологий, - отмечается в проекте бюджета. - Требуется доклад заместителя министра обороны по исследованиям о стратегии доставки гиперзвукового оружия в течение трех лет".

Военный бюджет на 2021 финансовый год должен составить $740 млрд. В частности, предусматривается выделить на базовые нужды Пентагона $635,5 млрд, $26,6 млрд пойдет на программы в области национальной безопасности по линии Министерства энергетики. На операции за рубежом выделяется $69 млрд.

Должностные лица Пентагона неоднократно признавали в последние месяцы, что США отстали от России и Китая в производстве гиперзвукового оружия. Отправленный недавно в отставку с поста министра обороны США Марк Эспер 7 декабря прошлого года указывал, что Вашингтон оказался в этой сфере "в роли догоняющего". А его заместитель Эллен Лорд, курирующая закупки и тыловое обеспечение, сообщила 14 января на встрече с журналистами, что США намерены существенно активизировать разработку гиперзвукового оружия и средств защиты от беспилотных летательных аппаратов. Президент РФ Владимир Путин 24 декабря прошлого года подчеркнул, что Россия впервые в истории опережает другие страны по уровню развития передовых вооружений, включая гиперзвуковые.