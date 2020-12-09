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Палата представителей США одобрила помощь Украине на $250 млн

Деньги выделят "в рамках инициативы содействия в сфере безопасности, которые пойдут на поддержку и помощь украинским вооруженным силам"

ВАШИНГТОН, 9 декабря. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса США проголосовала во вторник за предоставление Украине $250 млн в рамках проекта американского военного бюджета на 2021 финансовый год (начался 1 октября).

Аналогичное голосование по документу должно пройти в Сенате. Президент США Дональд Трамп пообещал заблокировать проект, поскольку в его тексте отсутствует пункт об отмене раздела 230 закона об этике в сфере коммуникаций от 1996 года, который защищает технологические компании от судебных исков за размещение, удаление или иное модерирование пользовательского контента.

В тексте говорится о предоставлении Украине $250 млн "в рамках инициативы содействия в сфере безопасности, которые пойдут на поддержку и помощь украинским вооруженным силам".

Проект оборонного бюджета, общим объемом свыше $740 млрд, предусматривает выделение на базовые нужды Пентагона $635,5 млрд, на реализацию программ в области национальной безопасности по линии министерства энергетики - $26,6 млрд, на проведение операций за рубежом пойдет $69 млрд.

Теги
УкраинаСША
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